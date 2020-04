Por tercer día consecutivo amanece zona Diamante llena de humo

Por tercer día consecutivo vecinos de la zona de Llano Largo, Colosio y Rinconada del Mar denunciaron la acumulación de humo en el aire derivado de la quema de basura ilegal que se lleva a cabo en terrenos baldíos, afectando a cientos de familias.

Los afectados señalaron que, desde el pasado jueves se han comunicado con autoridades municipales y estatales para reportar el problema, sin embargo, no han recibido respuesta y a diario camionetas llegan a tirar desechos a esta zona y pechugueros llevan más basura a la que le prenden fuego. Local Continúa la quema ilegal de basura en la zona Diamante

“Estamos cansados de que nadie nos haga caso, el humo no nos permite estar en casa durante esta emergencia sanitaria, se mete a la casa no podemos respirar bien, necesitamos que esto pare lo antes posible, esa gente no entiende y siguen quemando la basura, ya no sabemos a quién recurrir”, dijo la señora Sandra López, vecina afectada.

Por su parte, el señor, Leobardo Sánchez, vecino de Llano Largo, dijo que las personas que se dedican a esta actividad han aprovechado que no existe autoridad ambiental que los detenga e incrementaron la cantidad de basura y de quemas que realizan al día, afectando a más de 20 colonias de esa zona.

“El humo llegó el otro día hasta la playa Revolcadero, era una gran cantidad, se mete ahora hasta a los condominios lujosos que están de aquel lado, ahora los ricos también están sufriendo por esto, y se ríen de nosotros la gente que viene a tirar la basura a esos terrenos, porque no es gente de aquí”, explicó. No es la #CDMX en contingencia ambiental, es #Acapulco “diamante” un amanecer común, con una pestilente nube de humo tóxico por la quema de basura permitida por @AcapulcoGob.



Urge hacer algo, estamos en plena contingencia por #Covid19 #QuédateEnCasa@HectorAstudillo @PROFEPA_Mx pic.twitter.com/OjNmFdxbDs — Francisco Álvarez (@paco_alvarezz) April 26, 2020

Ambos afectados, hicieron un llamado a la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, para que, envíe personal de saneamiento a limpiar la zona y la Policía Municipal pueda vigilar de forma permanente y evitar la quema ilegal, de lo contrario las familias no podrán permanecer en casa como lo pidió la Secretaría de Salud por la emergencia sanitaria que se está viviendo.