Por falta de recursos, ayuntamiento de Acapulco podría no pagar becas a estudiantes

Por la falta de recursos propios del Ayuntamiento de Acapulco, se corre el riesgo de no pagar este año, las tres mil becas a estudiantes del nivel básico.

La secretaria de Desarrollo Social Milly Janeth Ramírez Olmedo, dijo que los ingresos por pago de predial, siguen a la baja y por lo tanto no se tiene el presupuesto que se requiere para cubrir los dos mil pesos a cada estudiante. Local Toma protesta José Ramón Aysa Neme como director general de CAPAMA

La funcionaria, expresó que se tenían consideradas cinco mil becas, pero ante la falta de recursos, el número bajo a tres mil como en el 2019.

"Si se corre el riesgo de no pagarlas este año, porque se requiere de unos seis millones de pesos para pagar las tres mil becas, u no hay, se va a analizar en los próximos meses, si hay un aumentó en el ingreso, y de esto va a depender si se pagan o no ", expresó la titular de la Sedesol.

Dijo, que se están haciendo algunos ajustes en los programas sociales de este año, debido a que la mala situación financiera que se tiene por la pandemia del Covid-19 que afectó de manera considerada al municipio.

Ramírez Olmedo, agregó que se está a alisando programas como la Nao Acapulco, evento que también podría realizarse de manera virtual con un presupuesto menor al que de le asignó para este año.

Así como el de entrega de pintura para rehabilitar escuelas y mobiliario escolar.