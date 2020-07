Por falta de permisos retiran mobiliario de playa Papagayo y Golfito

Debido a no tener los permisos correspondientes para hacer uso de la zona federal, y por medida de prevención sanitaria ante la pandemia del Covid-19, la madrugada de este viernes, fueron retirados de playa Papagayo y Golfito mobiliario como toldos, sombrillas, mesa y sillas.

El director de Reglamentos y Espectáculos, Julián Nicio López dijo que el operativo no fue arbitrario debido a que se realizó a las 02:00 de la madrugada, y adelanto que el mobiliario de entregará a quienes lo reclamen como se hizo en playa Caletilla.

"Fue un operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, era una invasión, no se contaba con los permisos para hacer uso de la zona federal, en las playas se tienen concesiones que da la federación y en este caso no existía nada de eso, y se procedió, además en estos momentos por la pandemia no está permitido ningún tipo de mobiliario en las playas por prevención sanitaria", expresó Nicio López.

Recalcó que todo el mobiliario, que fue sacado de la zona federal, fue llevado a otra área, y se entregará a quienes lo reclamen, no fue decomisado debido a que se regresará a los dueños en su momento.

En el operativo de retiro de mobiliario, tambien se procedió a derrumbe de módulos que también invadían la zona federal.

Cabe destacar que hace unos días, se dio a conocer que la Zofemat, retiro la concesión que tenía un particular del área denominada "El Golfito'", la cual será convertida en un espacio público.