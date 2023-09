Por falta de luz comerciantes no son utilizan locales provisionales

Comerciantes afectados por el incendio del pasado 5 de junio en el Mercado Central, se resisten a utilizar los locales que de manera provisional se construyeron en el área del estacionamiento del centro de abasto.

Los locatarios de la Nave Central se mantienen en sus puestos sobre la calle Dos de Agosto, lugar donde fueron instalados desde el pasado mes de julio de manera provisional.

Son un total de 350 los locales provisionales que se construyeron en el área de estacionamiento del mercado, y sólo diez o 15 de estos, han sido utilizados por los locatarios que resultaron afectados por el incendio

"Tenemos que cerrar temprano los pocos que ya nos instalamos en los puestos en el estacionamiento porque no hay luz, pero no estamos vendiendo porque los demás no quieren venirse a los locales que les asignaron de manera provisional", expresó don Luis Alberto Estrada, uno de los locatarios.

Dijo que los locales previsionales que les asignó a cada locatario el municipio, son de dos metros por dos, suficientes para estar instalados por el tiempo que dure la construcción de la nave mayor del mercado donde se registró el mayor daño durante el incendio del cinco de junio.

Pidió que se proceda a la instalación del servicio de luz, esto con la finalidad de que todos los vendedores, puedan ingresar y así dejar libre el paso sobre la calle Dos de Agosto donde actualmente se encuentran vendiendo su mercancía.

Se mantienen en la calle 2 de Agosto donde fueran instalados de manera provisional tras el incendio. /Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco.

Señaló que mientras no se tenga el servicio de energía eléctrica, será muy difícil que los locales sean utilizados por los locatarios, que están instalados aún en la calle Dos de Agosto.

Fueron casi 600 puestos los que fueron consumidos en su totalidad por el fuego del pasado cinco de junio, de los cuales 350 estaban ubicados en el interior de la nave mayor del mercado, y el resto de estos en el área llamada como Las Sombrillas por la parte del estacionamiento.