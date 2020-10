Pide Congreso poner fin al negocio de basificación

A fin de terminar con el negocio de la venta de plazas en los ayuntamientos, el diputado integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marco Antonio Cabada Arias, presentó el proyecto de decreto en el que se prohíbe que un año antes del inicio de un gobierno municipal, se otorgue la basificación laboral del personal de todos los niveles de la administración municipal.

En la sesión ordinaria de este jueves, el legislador en su exposición de motivos explicó que en la iniciativa se prevé que en otorgamiento de las basificaciones no se beneficie a los compadres, a los ahijados, a los amigos, a los familiares, o en el peor de los casos por venganza política cuando no gana la elección el partido gobernante y antes de que culmine su administración, basifica al personal que en la mayoría de las ocasiones son de su partido político. Estado Ex braceros piden demandan bono de 20 mil pesos a gobierno

Con esto se pretende que no se repita lo que ocurrió en el caso del ex alcalde perredista, Evodio Velázquez Aguirre, a quien trabajadores del Ayuntamiento lo acusaron de otorgar en el último año de su gobierno un total de 326 plazas al margen de la ley, donde destaca el otorgamiento de bases a altos funcionarios, hermanas, hermanos y hasta novias de ex burócratas y burócratas del actual gobierno.

Por lo que el legislador de Morena, Cabada Arias, en su proyecto de decreto pidió transparencia, rendición de cuentas y colaboración ciudadana en la administración pública, en virtud de que es una cuestión que ha estado tomando gran relevancia en los últimos años, y en relación al proceso de la basificación laboral, esta debe ser clara y transparente, ya que permite otorgar seguridad jurídica y estabilidad en el empleo de naturaleza burocrática a los trabajadores al servicio del estado.

Por lo que planteó que el Ayuntamiento saliente hará entrega en la segunda quincena de septiembre de los informes e inventarios sobre el patrimonio mobiliario e inmobiliario, los recursos humanos y financieros, los archivos e informe sobre el avance de los programas de gobierno pendientes o de carácter permanente, asegurando la disponibilidad de los recursos para el pago de aguinaldo proporcional, prima vacacional y demás prestaciones de los trabajadores de la administración municipal.

Asimismo, a quien se basifique deberá tener un expediente intachable en la dependencia en la que trabajen y se elabore un análisis profundo de quién realmente se merece la base en el trabajo del gobierno municipal, y otorgar el beneficio a quienes lleven años laborando y que merezcan una basificación, pero que no se condicione o se oferte.