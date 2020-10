Ex braceros piden demandan bono de 20 mil pesos a gobierno

Ciudadanos Guerrerenses que entre los años 1942 a 1967 trabajaron como Braceros en los Estados Unidos se manifestaron afuera del Congreso del estado para demandar la creación de un fideicomiso desde el que se les dé un apoyo social que resarza aunque sea de manera parcial el agravio que les hizo el estado Méxicano al haber desaparecido las aportaciones que hicieron mientras trabajaron fuera de la nación.

Los ex braceros, se fueron a los Estados Unidos en un programa de colaboración binacional y del salario que percibieron durante su estancia en los estados unidos se les descontó el 10 por ciento que envió al gobierno mexicano, que fue quien dispuso de los recursos de manera arbitraria. Local Familiares de mujer desaparecida demandan apoyo de las autoridades

Por ello desde hace casi una década han luchado pro que el gobierno de México les devuelva el dinero que legalmente les pertenece pero no lo han conseguido.

En el caso de Guerrero se ha solicitado la creación de un fideicomiso del que se pudieran pagar 20 mil pesos a cada ex trabajador, que no resuelve el problema ni compensa todo lo que les quitaron pero será un aliciente de vida para todos los ex braceros que hoy son ancianos.

Encabezados por su líder en el estado, Alfonso Lozano Sánchez, los ex braceros se instalaron en la puerta del Congreso del Estado inicialmente la bloquearon para no dejar entrar ni salir a nadie, sin embargo después de tener algunos diálogos permitieron que la puerta se abriera y mantuvieron su protesta a un costado de la puerta.

El reclamo principal es que los ex braceros pudieran recuperar el dinero que les fue descontado, sin embargo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha negado a siquiera tener diálogo con ellos, además de que la desaparición de los fideicomisos vendrá a generarle un nuevo perjuicio, pues con esta figura es que lograron algunos apoyos pero el fideicomiso está seco porque desde que llegó el actual gobierno federal no le han inyectado ni un solo peso.

Informó que en algunos estados de la República Mexicana, las autoridades locales han optado en la integración de un fideicomiso a favor de los ex braceros, así como el pago en una sola emisión de un apoyo económico por 38 mil pesos como asistencia social, por lo que en Guerrero se pide crear una figura parecida y al menos que se les entreguen 20 mil pesos a cada ex bracero.