Pide CAPAMA evitar que se politice el abasto de agua

El director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Hugo Lozano Herrera, lamentó que se esté tomando como un caso político el tema del agua, sin que se tome en cuenta que de los 4 mil litros por segundo que se bombea a la ciudad, se pierde el 33 por ciento del caudal, por fugas y tomas clandestinas, que representa una pérdida millonaria al organismo.

En estos términos se expresó al dar su punto de vista sobre las protestas que se realizan en la ciudad por la escasez del vital líquido, en ese sentido, recordó que las anteriores administraciones no solo dejaron un adeudo millonario, sino que tampoco le invirtieron en la rehabilitación de la red hidrosanitaria, pero ahora el tema lo tratan de politizar por la cercanía del proceso electoral del 2024.

Lea también: Seguirá la inversión para rehabilitar colectores dañados

Toda esta problemática se está enfrentando con responsabilidad y con total transparencia en el uso de los recursos públicos, que ha permitido un importante avance en la sustitución de la vieja tubería que era ya obsoleta por más de 60 años de antigüedad y se está resolviendo las fugas de aguas, que es otro problema que se está atendiendo de manera prioritaria, precisó.

Se ha hecho un importante avance en la sustitución de la vieja tubería que era ya obsoleta por más de 60 años de antigüedad. /Foto: Cortesía @ComunicaciónSocial.

No es posible atender en un año o dos una problemática que se abandonó por décadas, máxime que también el órgano operador del agua potable fue la caja chica de varios gobiernos, luego entonces, no se entiende que no consideren estos factores que son los que impiden poder atender sus justos reclamos, “porque la gente tiene razón en pedir el suministro de agua, pero también que reconozcan que se trabaja con lo que se tiene”, dijo.

Local Detecta CAPAMA 300 tomas clandestinas sólo en dos calles

Al respecto, el titular de la CAPAMA, Lozano Herrera, explicó que se ha informado con puntualidad que hay tomas clandestinas y adeudos millonarios, que imposibilitan al organismo invertir en reparaciones que son necesarias, pero a pesar de esto se puso en marcha un programa de desazolve emergente de alcantarillas para frenar el brote de aguas negras desde Caleta a la Base Naval.

Son siete cuadrillas que, provistos de malacates y varillas, están trabajando arduamente para dar fluidez a este problema, pero también se ejecutan obras en donde la vieja tubería colapso para impedir que se registren los socavones y a la que se conserva todavía con vida útil se le está dando mantenimiento preventivo.

Pero reprobó que se ataque sin argumentos al gobierno de la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, sin reconocer su buena administración y los avances que se han hecho para sanear las finanzas municipales, pero principalmente del esfuerzo que se está haciendo para atender la escasez de agua potable, a pesar que la CAPAMA no entra en ningún programa federal o del estado, pues subsiste de sus propios ingresos.