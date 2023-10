Aplauden que se aplique la ley a los “huachicoleros” del agua

El sector empresarial en Acapulco consideró necesario que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) recurra aplicando la ley contra aquellas personas particulares, establecimientos o hoteles que se roban el agua, pero exigen un servicio de calidad porque la queja de la falta del vital liquido va de la mano con la de inseguridad.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Acapulco, Enrique Castro Soto dijo que es necesario que la paramunicipal recurra a las instancias legales para efectuar sus cobros y sancionar aquellos que se roban el agua pero también refirió que es importante señalar que el servicio es completamente deciente.

Consideró importante que Capama haga estos cobros pero que tengan un reflejo del suministro de agua que prácticamente es la queja generalizada de la ciudadania y que va de la mano de la inseguridad, el cual es un problema que tienen los acapulqueños que es el mal servicio de agua potable.

Y es, que el l director de la Capama, Hugo Lozano Hernández, advirtió que la paramunicipal iniciará un proceso de demandas penales por el robo del vital líquido a través de tomas clandestinas y conexiones de cientos de mangueras en los tanques de almacenamiento que hay en la ciudad.

Estado Guerrero, "en la cola" de la cobertura de agua potable

El presidente de la Canirac, indicó que el robo de agua, es un delito federal por lo que todos los procedimientos penales que se inicien, serán legales.

Castro Soto, señaló que los casos de acciones penales contra todos aquellos que se roban el agua son muy concretos como a negocios o hoteles o tomas de cuentas importantes.

Sin embargo, el servicio de Capama tiene que mejorar y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López tiene que hacer el compromiso de cumplir con el servicio pero también recurrir a los instrumentos de recuperación de deuda.

A su vez, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas de Acapulco (AHETA), Alejandro Dominguez dijo que Capama antes de aplicar la sanción o notificación se debe de dialogar.

Reconoció que Capama no ha cumplido con el servicio de agua al 100 por ciento.

“Es una cadenita viciosa, es un círculo virtuoso porque no estoy defendiendo a Capama ni a los usuarios, pero al no tener Capama el recurso para poder atender a la zona turística y a la ciudadania pues por eso los trabajos se quedan a medias o no se hacen, pues al no tener esos recursos la gente no puede trabajar”

Hoteleros pidieron que se privilegie el diálogo antes de sancionar. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Comentó qué hay adeudos pero sino se tiene el recurso por el servicio que se cobra de agua y la gente no paga, entonces no se puede arreglar los problemas que se tengan pendiente para brindar agua a la ciudadanía y sanear las finanzas de capama.

El presidente de AHETA aceptó qué hay hoteles que tienen adeudos y sino pagan y se sigue permitiendo, la Capama seguirá operando en número rojos y en bancarrota.

“Se debe de aplicar la ley, pero primero que haya un diálogo, un acuerdo y un aviso y sino se cumple en ese tiempo con el pago entonces debe de haber una sanción con lo que marca la ley o legalmente”, precisó.