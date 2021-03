Pese a pandemia, en Acapulco se han otorgado 200 permisos para apertura de nuevos negocios

No obstante de que la pandemia del Covid-19, a afectado a miles de negocios, en Acapulco también se ha tenido la apertura de nuevos establecimientos comerciales.

El director de Reglamentos y Espectáculos, Alejandro Fabián Mujica, dijo que en los cinco meses que ha estado como titular de la dependencia, ha otorgado 200 permisos para la apertura de negocios como tintorerías, laboratorios, así como negocios blancos y restaurantes.

Fabián Mujica, expresó, que mientras no sean bares, ninguna solicitud para nuevos negocios se niega, "pero si deben de cumplir con algunos procedimientos como el uso de suelo y el registro del RFC".

"Lo que no estamos dando son permisos para funcionamiento de nuevos bares, esto si por la medida sanitaria que hay por la pandemia del Covid-19, estos no están funcionando de maneta normal y muchos de los que están, han sido clausurados por no cumplir con los protocolos", dijo el funcionario.

Explicó que los permisos entregamos en los últimos cinco meses, son para negocios tolerados en la ciudad.

Por otro lado, el funcionario municipal, informó que en el tema de la clausura de negocios por incumplir con los protocolos sanitarios, se tienen 290 procedimientos administrativos.