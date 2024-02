Personas no censadas bloquean Costera y Cuauhtémoc

Bloquean ambos sentidos de la avenida Costera Miguel Alemán a la altura del Asta Bandera y la Cuauhtémoc en la entrada de la calle Michoacán personas no censadas en inconformidad a no ser atendidos por la Secretaria del Bienestar como se pactó el día de ayer en una minuta con autoridades federales y estatales.

Decenas de personas que llegaron más de los acordados en el bloqueo que duró más de 35 horas los días lunes y martes bloquearon debido a que señalaron que los representantes sólo recibieron documentación a unos cuántos.

Una de las entrevistadas quien no estuvo en los bloqueos dijo que llegó desde muy temprana hora para ser atendida pero no recibió respuesta. “No nos hacen caso, llegamos temprano y estábamos formaditos pero ellos no nos cumplen, no se vale”.

Avenida Cuauhtémoc totalmente colapsada debido al bloqueo de damnificados en Acapulco, Guerrero. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Cabe mencionar que algunos de los que bloquearon la zona turística en días pasados les fue recibida la documentación por los representantes que firmaron la minuta de acuerdo con las autoridades federales y estatales para ser atendidos este día después de las 12.

Automovilistas y ciudadanos que han tenido que caminar enfadados por días consecutivos de bloqueos de las principales calles del puerto mostraron su molestia entrando en confrontación con los manifestantes y pidiendo al gobierno los muevan ya con la fuerza pública.

El señor Eduardo Manzano vecino de la colonia Simon Bolívar quien sí estuvo en el bloqueo de la Diana anunció que el día lunes bloquearán también el próximo lunes.