Paran labores trabajadores de la Conagua

Trabajadores sindicalizados de la Comisión Nacional del (Conagua) perteneciente al gobierno federal, pararon labores en sus oficinas de Acapulco para demandar instalaciones dignas, uniformes y equipo de protección para el desempeño de sus funciones.

Desde las 9:00 de la mañana con pancartas colocadas en la entrada principal de sus actual centro de trabajo alrededor de 20 trabajadores del Sindicato de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se plantaron en donde eran las instalaciones de la Conagua, frente al Ayuntamiento viejo, a un costado del Zócalo de Acapulco.

Lee también: Acapulco, primer municipio en usar medidores ultrasónicos

La secretaria general Brenda Iris Legaría Orozco dijo que dicho paro es a nivel nacional “es por la falta de compromiso de las autoridades para los trabajadores de base, hay un ambiente de pésima colaboración administrativa a casi un año de desalojo, no tenemos un lugar digno para el desempeño de las funciones de los trabajadores del puerto”.

Local Seguiremos invirtiendo recursos en Caleta y Caletilla: Abelina

Señaló que en el estado se tiene una plantilla laboral de 65 empleados con los que cuenta la Dirección de Conagua en Guerrero, y en Acapulco son 20 los empleados afectados.

Legaría Orozco añadió que las minutas pactadas no se cumplen, que los uniformes no son entregados completamente además de tallas que no les corresponden como camisolas, pantalones, cascos, botas con las que hacen trabajos operativos, así como laborar en un pequeño espacio en una oficina en una azotea.

Finalmente los inconformes solicitaron que se abra una mesa de diálogo para llegar a unos acuerdos y se resuelvan todas sus peticiones.