Paran labores trabajadores administrativos del Cereso Acapulco

Trabajadores administrativos del Cereso de Acapulco realizaron un paro de labores y una protesta afuera de este centro penitenciario para exigir un bono de riesgo y material para su área.

Los inconformes desde temprana hora suspendieron sus actividades y con pancartas en mano reclamaron a las autoridades sus derechos como trabajadores.

El representante sindical del Suspeg sección 21 Jorge Luis Hernández Victoriano señaló que desde hace más de 4 años esta demanda la exigieron al gobierno pasado sin recibir una respuesta favorable.

Por su parte la trabajadora Lilia León dijo que son más de 80 afectados de las áreas de tratamiento técnico, laboral, deportiva, médico, educativa, gestiones, psicología, área de archivo y atención a derechos humanos

Con pancartas en mano reclamaron a las autoridades sus derechos como trabajadores./ Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

“En el área médica es una de las cuales se quejaron los internos porque no hay insumos, no tienen la suficiente atención médica y eso se debe a que no hay una infraestructura correcta y por ello nos vemos afectados su trabajo correctamente porque no hay las condiciones”.

Agregó la inconforme que no cuentan con hojas, computadoras, sillas, mesas, internet y en el hospital no se cuenta con alcohol, gasas, entre otros materiales fundamentales que necesitan para dar una atención médica.

Destacó que el bono lo requieren porque todos los días ponen en riesgo su integridad física ya que desconocen en qué ánimo estarán los internos y realicen un motín.

Cabe mencionar que dicha protesta no solo se realizó en Acapulco, sino también en los ceresos de Chilpancingo y Ometepec.

Los manifestantes hicieron un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que pueda otorgarles dicho bono y las condiciones adecuadas para poder laboral y los internos tengan un trato digno y una buena reinserción.

Cabe recordar que el día de ayer jueves los reclusos también realizaron una manifestación pacífica en el interior del cereso en inconformidad a una digna alimentación.