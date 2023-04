Obra carretera deja en riesgo a familias de tres colonias

La obra de mejoramiento de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, se convirtió en una zona de alto riesgo de sufrir inundaciones en esta temporada de lluvias, alertaron vecinos de la zona Poniente, al denunciar que al elevar la carpeta asfáltica se dejó un pronunciado declive en el tramo que comprende desde la entrada de Pie de la Cuesta al Pedregoso.

El profesor Wulfrano Zúñiga Bello, vecino de la zona Poniente del puerto de Acapulco, denunció que los trabajos que se realizaron en el mejoramiento de la carretera federal, inicialmente se pensó que sería de doble carril cuando las cuadrillas de trabajadores empezaron a elevar el nivel de esta vía de comunicación, pero para su sorpresa, sólo dejaron un pronunciado desnivel y un solo sentido.

Nunca dejaron canales de desagüe y tampoco una salida por la que se desvíe la corriente pluvial que, en cada temporada de lluvias baja de las partes altas del cerro, ahora nos preocupa que el agua al no tener salida, provoque una severa inundación que afectará a quienes tienen sus viviendas a la vera de la carretera federal, que puede, incluso, poner en riesgo la vida de los vecinos, dijo.

Por su parte, Concepción Sánchez Juárez, vecina también de la zona poniente, hizo un llamado urgente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que intervengan y que se haga un trabajo de campo, para que constaten el serio riesgo de los vecinos que construyeron sus viviendas a la vera de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

Quien haya hecho el plano de la nueva carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, debe dar una explicación del porqué no se tomó en cuenta construir canales de desagüe, en virtud que recordó que se trata de una zona de humedales y que sí de por si sufrían inundaciones por la cercanía de la laguna de Pie de la Cuesta, ahora han colocado a los vecinos en un alto riesgo de sufrir inundaciones por las lluvias.

La carretera se elevó y se dejó un desnivel, que expone a los asentamientos humanos que hay desde la entrada de Pie de la Cuesta hasta el Pedregoso, se ignora por qué el arquitecto que hizo el plano de la nueva carretera, no tomó en cuenta el peligro que representa no haber construido los canales de desagüe y que, si no se hace algo a tiempo, hay el riesgo de ocasionar daños severos a un kínder, una primaria y una telesecundaria.