Normalistas piden a AMLO voltear a ver a padres de los 43

Estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa pidieron al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, voltee a ver a los familiares de los 43 y que se haga justicia.

Este sábado a las 10:00 de la mañana un grupo de estudiantes normalistas arribaron al antimonumento de los 43, sobre Vía Rápida, donde bloquearon la costera Miguel Alemán, para realizar un mitin.

Ahí, el reclamo fue de justicia a casi 8 años de cumplirse la desaparición de los jóvenes en Iguala, aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, sin que haya avances en las investigaciones.

Estado Normalistas realizan mitin en el zócalo de Chilpancingo

Uno de los oradores hizo referencia a la visita que hace este fin de semana a Guerrero, el presidente López Obrador, por lo que le pidieron que instruya que agilicen las investigaciones.

El dirigente de la CECOP, Marco Antonio Sistemas Muñoz, en su participación, criticó que no haya avances en las investigaciones para llegar a la verdad de lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre del 2014.

Calificó a la Fiscalía indolente y de no actuar para frenar la violencia, pero sobre todo de no dar resultados en estos hechos que enlutó al estado de Guerrero y que no se sepa el paradero de los 43.