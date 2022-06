Cetegistas no presentarán declaración patrimonial

Más de 15 mil maestros afiliados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), no presentarán declaración patrimonial y se mantendrán en resistencia ante la obligatoriedad de cumplir con este proceso administrativo, y en caso de que exista alguna afectación para los docentes se procederá a solicitar amparos, anunció la dirigencia cetegista

Los maestros guerrerenses se han sumado al lineamiento que marcó la CNTE en torno a que los maestros no deben ser considerados como servidores públicos y por ello no aplica la obligatoriedad de que presenten la declaración, misma que sólo se trata de un hostigamiento administrativo que es Ilegal.

Estado Protestan cetegistas contra la declaración patrimonial

El dirigente de la CETEG, Héctor Torres Solano, indicó que en este momento el llamado a los maestros es mantenerse en la resistencia y en caso de que exista alguna afectación se procederá a la presentación de amparos, "en este momento no podemos ampararnos porque no hay afectación y si se procede antes sólo es enriquecer a los abogados y el amparo no procederá".

Estableció que ya en el pasado han presentado amparo en torno a la reforma educativa y ahí sólo hubo enriquecimiento para abogados y algunos ex miembros de la Ceteg que se quedaron con algo del recurso que aportaron los maestros, por eso ahora se revisará a detalle la situación y se procederá legalmente.

Inicia jornada de lucha

Los cetegistas, este lunes, iniciaron una jornada de lucha y movilización que contempla quedarse en plantón permanente en la sede del Poder Ejecutivo hasta que se atiendan las demandas principales del pliego petitorio que desde el inicio de año han estado planteando y no se ha avanzado en su atención.

Reconoció que de parte de la Secretaría de Educación ha existido mucha disposición para escucharlos y para sentar mesas de trabajo, lamentablemente para lo que no ha habido disposición es para atender los problemas y resolver las demandas del magisterio.

Ante ello la demanda es que sea directo con la gobernadora con quien se sienten a dialogar y que venga con disposición de ofrecer soluciones, puesto que la problemática la conoce perfectamente.

Estado Aumento del 13% a burócratas de Guerrero

Entre las demandas que plantea la CETEG se encuentran la solución total a los maestros que tiene claves bajas, para que se les homologue el salario con los demás miembros del magisterio.

Asimismo que se resuelva el tema de los directores encargados, quienes tienen muchos años en el servicio sin tener la clave presupuestal, también que se revise el tema de horas de adeudo con maestros del nivel secundaria, es decir que se les pague a maestros que han estado atendiendo grupos sin que se les pague por ello.

Un punto esencial y delicado es que se haga un proceso transparente y apegado a derecho en la convocatoria de cambios que se avecina y que se atiendan acuerdos que se establecieron en la ciudad de México con la SEP y la SEG, para no generar mayor complicación y dejar escuelas sin maestros en zonas apartadas.