No hay marcha atrás en los despedidos del DIF

A tres días de que un total de quince ex trabajadoras del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia en Acapulco (DIF), iniciaran con una protesta en las afueras de las instalaciones para exigir su reinstalación, el presidente del patronato, Francisco Solano Ramírez, afirmó que no hay marcha atrás al tema de la liquidación.

Expresó que, por algunos meses, se hizo un gran esfuerzo para mantenerlas en la nómina, pero la situación financiera que se tiene en este momento al interior de organismo descentralizado obliga a tomar este tipo de medidas debido a que no se puede seguir pagando los salarios de estas personas que representa ocho millones de pesos al año.

“Ya es una situación muy complicada para el DIF el tema del paro de las 15 ex trabajadoras porque en estos tres días de paro, no han dejado ingresar a las instalaciones donde se tienen productos perecederos que podrían perderse, además en tres días se ha estado afectando a mil personas de la tercera edad y discapacitados, que no han recibido su ración de alimentos en los 13 comedores comunitarios que se tienen en distintos puntos de Acapulco”, expresó.





Dijo que son un total de 400 trabajadores los que se tienen en la nómina del DIF Acapulco, lo que representa un gasto económico de 133 millones de pesos anuales en el pago de salarios para los empleados de base, supernumerarios y de lista de raya.

Solano Ramírez, dijo que, a tres días de paro, espera que las 15 ex trabajadoras tomen conciencia del daño ocasionado y consideren firmar una minuta de acuerdos para aceptar el pago de liquidación del 80 por ciento que ya se les propuso por parte de la administración.

Por último, volvió a insistir que las 15 ex trabajadoras que se instalaron en paro el pasado lunes en el acceso principal del patronato están siendo manipulados por falsos dirigentes sindicales, que sólo buscan beneficios personales.