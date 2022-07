Ex trabajadores del DIF denuncian intimidación por parte de policías

Ex trabajadores del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de Acapulco continúan con la toma de las instalaciones en la entrada principal de la dependencia para reiterar el llamado a la presidenta Abelina López Rodríguez “les dé la cara” y las reinstale en sus áreas laborales o los liquide al cien por ciento.

Denunciaron que este martes antes de las siete de la mañana llegó un grupo de policías municipales pretendiendo abrir las puertas del organismo, causándoles intimidación por presentarse varios elementos policiacos con sus armamentos en mano en tres patrullas.

Normeli Moreno Baltazar, una de las 17 trabajadoras que se mantiene al pie de lucha de 80 empleados que fueron despedidos, hizo un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que intervenga y apoye dicha problemática a fin de que les den pronta solución.

“No, nos quieren dar solución a los pagos no hay negociaciones buenas sólo quieren darnos el 50 por ciento, si no nos van a reinstalar que nos liquiden al cien por ciento como manda la ley, además nos están hostigando con patrullas alrededor no se vale, le pedimos a la gobernadora Evelyn que venga a resolvernos este problema”.

Agregó que son mujeres y están siendo violentadas por no dejarlas manifestarse y enviarles policías, “somos madres solteras tenemos hijos, padres ancianos a quienes mantener”.

Así también reiteraron el llamado a la alcaldesa López Rodríguez mencionando que “cuando no tenía cargo si hablaba, cumplía y daba la cara”, concluyó Moreno Baltazar.

Cabe señalar que las instalaciones traseras del patronato del DIF se encuentran resguardadas por elementos de la Policía Municipal quienes alrededor de las 6:20 de la mañana de este martes, al menos dos patrullas con elementos municipales arribaron a la parte trasera y solicitaron a las mujeres que se encontraban en ese lugar, a que se retiraran o serían replegadas a la fuerza.