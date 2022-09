Efrén Valdés culpa a anteriores administraciones por deficiencias en PC y Bomberos

Al responsabilizar a anteriores administraciones por las deficiencias que registra Protección Civil de Acapulco, el coordinador general de Protección Civil y Bomberos, Efrén Valdés Ramírez, consideró que los bomberos están en su derecho de manifestarse, pero sin afectar a terceros.

En breve entrevista, el aún funcionario municipal, de quien demandan su destitución, aseguró que ya se están atendiendo algunas de las demandas y reclamos de los trabajadores.

Lee también: Promueven desde PC a Marcelo Ebrard, denuncian bomberos

Dijo que los inconformes tienen derecho de manifestarse, aunque aseguró que no es la manera correcta ya que las deficiencias vienen de administraciones pasadas, sin embargo, ya las están atendiendo.

“El seguro de vida ya se está en trámite con la Secretaría de Finanzas, ya se les dará a la brevedad”, dijo el funcionario municipal.

Local Marchan bomberos por Costera en demanda de destitución de directivos

Respecto a la demanda de su destitución del cargo, él no hablará con ellos porque para ello hay otras instancias como la Secretaría General o de Finanzas y rechazó ser protegido por el ex alcalde Luis Walton Aburto. “Soy un tipo que no estoy dentro de la jugada y no soy protegido de Walton, estoy aquí por mis conocimientos”, presumió.

Negó el señalamiento de uso político que le están dando al equipo de Bomberos para repartir agua para apoyar la precandidatura del secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard para lograr la candidatura presidencial de Morena.

Valdés Ramírez dijo que él tiene más de 30 años de experiencia en el área y que además fue quien creó dicha coordinación a su cargo.