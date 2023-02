Ni estudios ni obra para damnificados en la Guerrero 200

Un año ha transcurrido después del sismo del 7S de magnitud 7.1 y los condóminos de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero 200, ubicado en la zona Diamante de Acapulco, viven en la incertidumbre sin saber qué va pasar con sus edificios que sufrieron daños, pues Conavi y Sedatu tienen parado los estudios geológicos que se iniciaron en diciembre.

Berenice Melgoza Doroteo, presidenta de la Unidad Vicente Guerrero 200, dio a conocer que desde el mes de Diciembre personal de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) hizo un levantamiento topográfico para ver las condiciones del sub suelo de este conjunto habitacional.

Posteriormente se les informaría sobre los resultados del dictamen y ver cuál sería el apoyo por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Conavi.

Sin embargo, los estudios están parados y no se ha concluido y aún no les pueden dar una respuesta.

“Solamente nos dicen que no han terminado los estudios y obra como tal no le están haciendo eso es una realidad, estamos en espera de qué nos den una respuesta favorable porque seguimos con la misma incertidumbre, sabemos que el Estado de Guerrero es de mucha sismicidad, sigue temblando y seguimos con el mismo temor y la incertidumbre de perder nuestro patrimonio y hasta la fecha no tenemos una respuesta favorable”, dijo la presidenta de la unidad.

Sólo un edificio que es el 19 entro en el estudio geológico como muestra, debido a que no tiene modificaciones como es el caso del tinaco que se ubica en la azotea.

Recordó que después del sismo del 7 de septiembre, de acuerdo a recomendaciones de ingenieros y de Proteccion Civil se recomendó quitarle peso a los edificios entre ellos derribar los tinacos de cemento.

Comentó que algunos condóminos con cooperación tiraron el tinaco y colocaron rotoplas para seguir teniendo el servicio de agua potable y otro porcentaje sólo quitaron el contenedor de agua.

Explicó que en diciembre, ingenieros de Conavi hicieron excavaciones y descubrimientos estructúrales de cómo está construido el edificio y ver las áreas que se tiene que reforzar.

Durante cuatro meses , según CONAVI, se haría los estudio de geofísica, sísmica y geotecnia y la estructural donde se analizará cómo están los edificios.

Los edificios sufrieron serios daños. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

“Me he comunicado vía telefónica con los ingenieros de Conavi y les he estado preguntando que si tenían resultados de nuestro estudio y solamente me dicen que no y que ellos nos van avisar, que no tienen respuesta de nada y que si estamos considerados supuestamente para un apoyo pero no saben en qué va a consistir, entonces prácticamente nos dejan en la misma”.

En la unidad habitacional Vicente Guerrero 200 se vive un panorama de viviendas abandonadas, sin reparación y deshabitadas en su gran mayoría.

Melgoza Doroteo, llamó a las autoridades de Conavi y Sedatu a que les de una respuesta a los habitantes porque tienen un año esperando el apoyo o rehabilitación de los edificios.

“Queremos el apoyo y que nos regresen a ver hemos tocado puertas y seguimos esperando, pedimos que no nos olviden porque hay un compromiso y tenemos la esperanza de qué nos ayuden”.

La unidad habitacional Vicente Guerrero 200 está conformado por 38 edificios y cada uno tiene 16 departamentos.

Añadió que debido a los altos costos de las ventas, algunos habitantes se están viendo en la necesidad de regresar a sus departamentos aún con los riesgos que se tiene debido a que sigue temblando.