Muere de un infarto el delegado de los trabajadores en huelga del Beto Condesa

Víctima de un paro cardíaco murió el delegado sindical de los trabajadores en huelga del Restaurante Beto Condesa, Andrés Avelino Galicia, segundo de a bordo del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Gastronómica de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Raúl Ramírez Gallardo.

La noticia la confirmó el mismo dirigente obrero, quien también está enfermo de un padecimientos renal derivado por las complicaciones de la diabetes, quien no pudo ocultar su tristeza por la pérdida que sufrió su movimiento de huelga.

Con voz entrecortada explicó que el delegado Avelino Galicia, todavía este jueves por la tarde acudió a cubrir su guardia con otros trabajadores, después se retiró a su domicilio y fue cuando se sintió mal.

Dijo que sus familiares lo trasladaron de urgencias al hospital y los médicos al percatarse de la gravedad de su enfermedad, lo intubaron, pero a los pocos minutos sufrió un paro cardiaco y ya no pudo ser reanimado, declarándolo muerto a la 1:00 de la madrugada de este viernes.

El dirigente sindical, Ramírez Gallardo, admitió que su movimiento pierde un miembro importante, sin embargo, en su memoria no van a rendirse y mantendrán colocadas las banderas rojinegras en el restaurante Beto Condesa, porque eso hubiera querido su delegado sindical Andrés Avelino.

Estamos tristes por su partida, pero también que no tenemos dinero para ayudar a su familia a cubrir los gastos de su sepelio, estamos sobreviviendo con lo que logramos reunir con amigos y familiares, porque todos estamos endeudados y no nos quieren liquidar, reprochó.

Este sábado será sepultado su compañero, en su carácter de dirigente de los trabajadores en huelga, anunció que abandonará su reposo y se sumará a los actos fúnebres.

"Compartimos la lucha y no lo voy abandonar, era un buen amigo y trabajador ejemplar que siempre estuvo a la altura de las circunstancias. Lo vamos extrañar y su lucha no será en vano", sentenció.