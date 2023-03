Movimiento Ciudadano emitirá este mes convocatoria para renovar dirigencia

En este mes se espera que se emita la convocatoria para renovar el Comité Directivo Estatal de Movimiento Ciudadano (MC), conforme al acuerdo que se tomó en la Convención Nacional, que tuvo lugar en diciembre del año pasado.

El dirigente estatal del partido del águila, Adrián Wences Carrasco, explicó que la convocatoria tenía que haberse emitido en enero, pero no ocurrió y en febrero tampoco se envió la papelería para el registro de las planillas.

Ahora están a la espera que de un momento otro se haga llegar la convocatoria y los que aspiran a contender en el proceso interno se registren, "porque hay en el partido muchos buenos hombres y mujeres, con liderazgo y excelente trabajo partidista".

En su caso, confirmó que buscará reelegirse, en virtud que consideró que desea darle continuidad al programa de trabajo que tiene con miras al proceso electoral del 2024.

Índico que esperará la convocatoria que tendrá que emitirse en el transcurso de marzo y una vez que se hayan registrado, tendrán un mes, al igual que los cuadros que también aspiren a contender por la dirigencia estatal, para hacer campaña.

Wences Carrasco aseguró que el proceso interno será transparente y democrático, los aspirantes a contender por la renovación de la dirigencia estatal tendrán piso parejo, pues será a mano alzada como se definirá al triunfador en el Consejo Estatal.

Sobre si hay militantes que se hayan apuntado para contender en el proceso interno, señaló que todavía no hay ningún prospecto visible, empero esto no quiere decir que no surjan una vez que se emita la convocatoria.