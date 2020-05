Microempresas en Acapulco no podrán abrir sus puertas cuando pase la emergencia sanitaria: Concanaco-Servytur

El vicepresidente regional zona sur de la Concanaco-Servytur, Javier Saldívar Rodríguez, Estado En Guerrero será difícil regresar a clases, reconoce titular de la SEP vaticinó que alrededor de 20 mil microempresas de Acapulco no podrán reabrir sus puertas una vez que pase la emergencia sanitaria por el Covid-19, debido a que la situación económica por la que atraviesan es demasiado crítica.

Consultado vía telefónica, el dirigente empresarial informó que en Acapulco existe un padrón de 40 mil empresas registradas, la mayoría son pequeños negocios que no tienen más de 10 empleados por lo que están consideradas como micro inversiones, mismas que están pasando por momentos realmente críticos al no tener ingresos económicos por más de dos meses.

Saldivar Rodríguez mencionó que alrededor de 15 a 20 mil de esos negocios no podrán volver a abrir sus puertas, ya que para hacerlo se requerirá de una fuerte inversión en medidas sanitarias que protejan a su personal.

"Se requiere del apoyo del gobierno federal para poder reactivar las micro, pequeñas y medianas empresas, no somos los empresarios de esos grandes capitales como los que de hay problema desde hace años atrás, nosotros somos empresarios locales, no somos los grandes corporativos y habló a nombre no solo del sector empresarial de Acapulco, sino del estado donde realmente se está viviendo hambruna", dijo.

El dirigente abundó que los apoyos entregados por los tres niveles de gobierno han sido insuficientes, por lo que la autoridad debe pensar en un plan que apoya la economía de las Mipyme para que los niveles de pobreza en la entidad no se vean tan perjudicados y confió en que las playas del puerto sean el motivo por el cual miles de turistas de la preferencia Acapulco una vez que pase la pandemia del Covid-19.