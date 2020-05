Trabajan choferes de transporte público en Acapulco contagiados de Covid-19

Mientras que el director de Transportes del estado, Miguel Ángel Piña Garibay, afirmó que desconoce que chóferes de taxis colectivos amarillos y azul blanco, estén trabajando infectados con Covid-19, líderes de organizaciones de transportistas confirmaron que son alrededor de 80 los enfermos del virus y salen a la calle por necesidad económica.

Foto: Celso Castro Castro | El Sol de Acapulco

En entrevista vía telefónica, el funcionario del gobierno del estado al preguntársele sobre las afirmaciones del presidente de la organización Agencia de Transportistas del Estado, Omar Reyes Campos y del dirigente de la Comisión Mixta de Transporte "Garibaldi", Fidel Núñez Burgos, de que hay trabajadores del volante trabajando contagiados de coronavirus, dijo: “No tengo conocimiento quienes sean y ahí sí tendrían que ser las autoridades sanitarias quienes intervengan”.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Te recomendamos: Aumentan a 54 los municipios de Guerrero con contagios de Covid-19

En contraparte, el dirigente Reyes Campos, aseguró que si hay chóferes enfermos de Covid-19 y salen a trabajar por necesidad económica y por la falta de apoyo por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, poniendo en riesgo la salud de los usuarios que abordan sus unidades.

Mientras que Núñez Burgos, dijo que, a pesar de que esto se hizo del conocimiento de las autoridades del sector salud, no se ha hecho nada al respecto y los chóferes no tienen de otra que salir a trabajar en estas condiciones, cuando lo ideal sería que se suspendiera el 50 por ciento del servicio del transporte, porque mientras no se les dé apoyo y puedan llevar alimentos a sus familias, serán un foco rojo de contagios.

Foto: Celso Castro Castro | El Sol de Acapulco

El director de Transportes, Piña Garibay, reiteró que no tenía conocimiento de quienes sean los contagiados. “Nosotros hacemos un esfuerzo con el personal para evitar los contagios, pero las pruebas y tratamientos a quienes den positivo, corresponde a la autoridad sanitaria tratarlos y son quienes van marcando la pauta a seguir en base a datos que ellos tienen. Hay protocolos a seguir, pero eso no me corresponde”, apuntó.