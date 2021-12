Mi gobierno seguirá siendo austero: Abelina

Luego de reconocer que Acapulco representa un gran desafio, la presidenta Abelina López Rodríguez advirtió que su gobierno seguirá siendo austero en cuanto al uso y gasto de los recursos económicos, además advirtió que funcionario que robe será dado de baja de su administración.

Al encabezar junto a representantes de las fuerzas armadas el acto cívico por el 206 aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón en busto ubicado en la costera Miguel Alemán, la alcaldesa dijo que para poder avanzar en Acapulco se necesita reconocer que en muchas cosas estamos mal desde pasadas administraciones.

"Yo no vengo a maquillar las cosas, tenemos un gran reto en Acapulco, no vengo a continuar con la cultura del robo, el éxito de un gobierno es no robar y no agarrar un solo peso", expresó la primera edil ante los medios de comunicación.

Recalcó que su gobierno durante los tres años será austero y seguiŕa manteniendo la coordinación con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, para trabajar por la transformación de Acapulco.

"Vengo a servir con principios, vengo a entregarme a Acapulco con mi honradez, mi austeridad y combate a la corrupción, vengo a dar todo de mí para poder sacar adelante a Acapulco”, exclamó.

La presidenta municipal también manifestó que en su administración no habrá privilegios y llamó a las y los funcionarios a trabajar para combatir la pobreza extrema, que dijo, es el gran reto.

Por último, acusó también que en distintas ocasiones algunos empresarios estafadores que vienen de otros estados del país han pretendido buscar tener beneficios ofreciendo servicios que no benefician en nada a este destino de playa.