Protestan en Palacio Federal por la falta de agua potable

Vecinos de por lo menos diez colonias populares de Acapulco tomaron las instalaciones del Palacio Federal ubicado sobre la costera Miguel Alemán para demandar a la alcaldesa Abelina López Rodríguez el suministro de agua potable.

Encabezados por el dirigente de la organización social Fuerza Masiva Guerrero, Gregorio García, los manifestantes indicaron que son años en los que las autoridades los han mantenido con un servicio deficiente de agua potable, sin embargo, en estos momentos la situación se ha complicado debido a que ahora sólo se distribuye el líquido a los militantes del partido de Morena.

Con gritos de "queremos agua", los manifestantes cerraron por una hora la puerta de acceso al Palacio Federal, evitando el ingreso y la salida de personas y trabajadores.

Por su parte, Gregorio García dijo que desde el pasado mes de octubre sostuvieron una mesa de trabajo en el Ayuntamiento con el subsecretario de Asuntos Políticos a quien se le dio a conocer la problemática del agua y hasta la fecha no se ha tenido solución.

"No es posible que el agua en las colonias esté llegado sólo a recomendados, cuando son miles las familias que están sufriendo por el desabasto, sabemos que el problema de la falta de agua es de años, pero en estos momentos no se tiene la disponibilidad de parte de los funcionarios para dar solución, por lo que no queda otra cosa que tomar esta medida", expresó.

Criticó que mientras en la ciudad se tienen problemas como la falta de agua potable, los funcionarios de la presidenta Abelina López Rodríguez están de vacaciones, cuando es el momento en el que se deben de mantener atentos a las exigencias de los acapulqueños que son los que sufren las consecuencias.

Dijo que hay algunas colonias como la San Agustín donde se tiene red de distribución y llegan los recibos por parte de la CAPAMA, y no se tenga el suministro aún cuando se paga.