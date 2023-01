México requiere federalismo renovado en lo social y financiero: José Narro

Al considerar que México requiere un federalismo renovado en lo social y financiero, el ex secretario de Salud federal, José Narro Robles, reiteró que el país nunca podrá tener un sistema de salud como Dinamarca en 2023, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de asistir a la sesión ordinaria del Grupo ACA, señaló que las condiciones de aquel país son muy diferentes a las de México; la escolaridad, el tamaño de la población, las condiciones sociales y políticas.

“El 31 de diciembre diré que es lo que pasó, porque no estamos y se requieren cambiar muchas cosas como recursos, presupuesto”, dijo el ex secretario.

Narro Robles recordó que durante el primer semestre de 2019, se hizo la adquisición de medicamentos con el sistema anterior y no hubo falla, sin embargo, “después se vino el desbasto, en parte por el modelo que se siguió la Secretaría de Hacienda, puede hacer muchas cosas pero comprar todo como medicamento, equipo medico, de oficina, no, esa no es su tarea”.

Destacó no tener duda en que se han cometido errores y que nunca se ha hecho una compra de medicamentos del tamaño que requiere el país, ante los problemas que se tienen en esta materia.

En otro tema aseguró que la prohibición del tabaco no es la única manera en la que se puede avanzar, dijo que es dañino para la salud, “es el asesino serial de la humanidad, se debe educar y no solo prohibir”.

Finalmente, dijo el ex funcionario federal que se necesita que los gobiernos den resultados y se mejoren las estructuras públicas.

“México requiere de un sistema, un federalismo renovado, y dentro de la renovación del sistema tiene que haber más confianza y preparación para que los municipios y estados tengan más facultades la salud, no se puede regresar a la descentralización no es bueno, no es lo mismo lo que pasa en un estado y otro, tiene que haber un federalismo renovado en lo social y financiero”, concluyó.