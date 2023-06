Mercados de Acapulco, una bomba de tiempo

La anarquía en la que funcionan con la invasión de las calles por miles de vendedores ambulantes, además del robo de servicios como la energía eléctrica, y el mal estado en el que se encuentra la estructura y locales de los 58 mercados de la ciudad, los convierte en una gran bomba de tiempo.

En Acapulco de acuerdo a las autoridades, hay un total de 58 mercados todos en mal estado, y poco más de 30 mil comerciantes irregulares que se encuentran en todas las calles y banquetas robándose la energía eléctrica como cables que colocan sin ningún tipo de cuidado a los postes metálicos arriesgando a que se registre algún accidente que no sólo puede acabar con locales sino con la vida de personas.

El incendio de más de 500 puestos en el mercado central la madrugada de este lunes, debe de ser considerad como una llamada de atención para que las autoridades de los tres niveles de gobierno, tomen medidas para evitar que las bombas de tiempo en las que se han convertido los centros de abasto popular a donde acuden miles de personas, exploten por el mal estado en el que se encuentra.

En los últimos cinco años, en el puerto se han registrado más de seis intensos incendios en distintos mercados de la ciudad, en su mayoría ocasionados por cortos circuitos que son provocados por el mal estado en el que se encuentran los viejos los sistemas eléctricos que cada local tiene, así como la estructura de los centros de abasto popular.

Además de la deteriorada estructura de los mercados, el robo de la energía eléctrica con cables que colocan en los puestos, en los centros de abasto popular también representan un peligro el uso de cilindros de gas Lp, la instalación de mangueras que conectan a parrillas sin ningún tipo de supervisión por parte de personal de Protección Civil, así como el uso de aparatos electrodomésticos.

Instalaciones eléctricas y de gas deficientes son comunes en los centros de abasto. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Aunado al mal estado, los mercados de Acapulco, también se han convertido en un sitio de poder en el que se involucran desde presuntos integrantes de grupos delictivos hasta los propios comerciantes que por presuntos pagos de cuotas económicas se apoderan de las calles y las banquetas obligando a los miles de ciudadanos a caminar sobre la carretera exponiendo su propia vida.

Además de los bloqueos de calles que también se han convertido en un modo de presión para que los locatarios y exijan a las autoridades de gobierno hasta la salida de los elementos del Ejército Mexicano y Marinos de los mercados.

El pasado mes de mayo, la presidenta Abelina López Rodríguez, reconoció ante locatarios de distintos mercados, que todos los centros de abasto popular de Acapulco, requerían de un rescate total debido al mal estado en el que se encontraban.

"Tenemos en la ciudad más de 50 mercados y no hay uno sólo en donde no se requiera de una inversión para mejorarlos, el gobierno no puede solo, requerimos de la colaboración de todos, yo viene a eso a trabajar y a no robar, hay que empezar a trabajar para cambiar la imagen de los mercados", expresó la primera edil ante comerciantes.