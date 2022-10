Matizar información de violencia de Acapulco, pide titular de Fidetur

El presidente del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco, Manuel Negrete Arias consideró que los medios de comunicación deben dejar de ser alarmistas y matizar la información que se difunde de este destino de playa al exterior, para evitar las alertas que se emiten por gobiernos como el de Estados Unidos.

Acapulco, ha sido el destino que ha recibido un mayor número de alertas de viaje, donde el gobierno norteamericano, conmina a sus ciudadanos a no visitar el municipio, debido a constantes hechos de violencia que, incluso, se registran en la zona turística.

En entrevista con medios de comunicación, luego del anuncio de la participación de un grupo de acapulqueños en el torneo internacional de Ski que se realizará del 21 al 23 de octubre en Orlando Florida, el futbolista retirado reconoció un repunte de hechos de violencia en la ciudad.

“La prensa es alarmista muchas veces si pasan sucesos como en toda la República en todos lados pasan acontecimientos, aquí no estamos exentos de nada, pero hoy creo que tenemos cuidar en ese aspecto sobre todo la prensa cuidar un poco toda la información que sale, porque a veces son acontecimientos que no dependen de Acapulco.

Agregó que la seguridad no es tan fácil y que se requiere suavizar la información “veces no es tan drástico por ejemplo los efectos naturales, los aguaceros todo lo que pasó las escenas que salen al mundo dice que Acapulco, está inundado y no es cierto Acapulco está delicioso para la gente.

Cabe mencionar que ante la escalada de violencia que se tiene en Acapulco, se implementó un operativo especial que realizan efectivos militares que, van y vienen de diferentes batallones de la entidad, sin embargo, los homicidios en plena zona turística siguen imparables.