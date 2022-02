Más de 4 mil 450 personas no tienen segunda dosis de vacuna

El delegado de programas sociales en Guerrero, Iván Hernández Díaz, dijo que más de 4 mil 450 personas no han acudido por su segunda dosis y no tiene su cuadro completo de vacunación contra el Covid-19, entre jóvenes mayores de 18 años y adultos mayores .

En entrevista vía telefónica, el funcionario federal explicó que de los jóvenes mayores de 18 años rezagados que se vacunaron a finales del año pasado y que el día lunes 31 de enero y 01 de febrero, se les aplicamos su segunda dosis que tenían que haber acudido 20 mil 360 personas en Acapulco, pero solo lo hicieron 15 mil 920.

“Es decir el 78% acudió y todavía no le llegamos al 100 por ciento y hubo 4 mil 450 personas que ya tienen su primera dosis pero que ya no regresaron por su segunda dosis, si nos preocupa que tengamos todo listo y que tengamos la vacuna que es un bien preciado en otras partes del mundo y en México y en Guerrero y en Acapulco tengamos las vacunas y nuestra población no esté llegando a recibirla”, precisó.

Lamentó que 4 mil 450 personas no están completando su esquema de vacunación, por eso el llamado insistente a que no dejemos ir la oportunidad”.

Pidió a las personas de 60 años de edad, que no pueden ponerse su refuerzo que por favor acudan y que no se confíen ante un virus que no acaban de conocer.

“No nos confiemos con las dosis que ya tenemos, si tenemos la oportunidad de recibir el refuerzo por favor no dejen de acudir al llamado y no dejen ir la oportunidad y acudan a los tres puntos a vacunarse” , insistió.

Hernández Díaz, comentó que durante estos tres días, donde se mejoraron el refuerzo a los adultos mayores de 60 años que no acudieron a la jornada anterior y para adulto de 40 a 59 años, se tiene una meta de inmunizar a 30 mil personas.

Informó que en estos días se anunciará a los que se van a atender en la próxima semana del refuerzo para adultos mayores y de 40 a 59 años de edad.

El funcionario federal, acudió a los centros de vacunación ubicados en el centro de convenciones así como el de la unidad deportiva Acapulco y el tecnológico de Acapulco para revisar las condiciones de que alcancen las dosis.

“Para nosotros va a ser indispensable ver el alcance que tiene la vacunación del día de hoy para determinar determinar las letras del abecedario pendiente vamos a convocar en los días de la próxima semana”.

Aseguró que en Guerrero, hay suficiente vacuna y no se tendrá riesgo de que se agoten y “lo que necesitamos es que la población acuda a los puntos de vacunación”.

Ivan Hernández Díaz, dijo que ha habido una buena asistencia de adultos de 40 a 59 años de edad y con un proceso ágil en los tres centros de vacunación en Acapulco.