Más de 25 años trayendo fresa y uva para Acapulco

Desde los primeros rayos del sol, en el puesto de doña Rosy, se ofrecen las mejores fresas y uvas traídas de Villa Guerrero e Ixtapan de la Sal, para las fiestas de Año Nuevo.

En su puesto, que consta de dos mesas de madera, doña Rosy, como la conocen en el Mercado Central, desde hace 25 años, vende su fruta que coloca con su mejor vista.

“Vendo calidad ya buen precio, de 120 a 100 pesos la bolsa, pero también tengo uva a 110 pesos la bolsa”, comenta sin dejar atender a su clientela.

-¿De la venta de la fresa ha mantenido a su familia?

Si, de aquí he sacado adelante a mis hijos y sigo vendiendo mi fruta.

-¿Nunca le falta la fresa?

Nunca, siempre tengo para vender aquí en el Cercado Central.

-¿Que le preocupa? Local Del mar al mercado Central de Acapulco

La basura, siempre se acumula y genera olores desagradables que ahuyentan a la clientela.

-¿Ya lo reportó a las autoridades?

No solo yo lo he hecho, todos hemos pedido a Saneamiento Básico que levante la basura, pero no nos hacen caso.

En esos momentos se acerca un cliente y la atiende, tal y como lo hace con las personas que gustan de esta fruta que está disponible todo el año en el puesto de doña Rosy.