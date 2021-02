Más de 18 mil denuncias y convenios rezagados por cierre de Junta de Conciliación

Al cumplir once meses cerradas las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, más de 18 mil casos, entre denuncias y convenios están rezagados y pendientes de que resuelvan.

Ricardo Magos Ramírez, Presidente de la Asociación de Abogados Laborista, demandó al gobierno del estado la reapertura de las Juntas Locales de Conciliación Arbitraje, así como del Tribunal Superior de Justicia, Juzgados y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues hay trabajadores que fueron despedidos por el caso de la pandemia y tiene pendiente su liquidación.

Acompañado de abogados integrantes de la Asociación, advirtió que si el gobierno del estado no reapertura las Juntas de Conciliación, que llevan 11 meses cerradas, entonces bloquearan de manera permanente la Costera Miguel Alemán a la altura de la Gran Plaza a partir del martes de la próxima semana.

“De manera injustificada el Gobierno del Estado mantiene cerrada las juntas, la pandemia va a existir y tenemos que trabajar hoy se cumplen aproximadamente 11 meses que se cerraron los tribunales y las juntas de conciliación arbitraje, entonces estamos pidiendo al gobierno del Estado que voltea ver a los abogados, Litigantes y a los trabajadores que tienen pendiente su liquidación y que los corrieron durante la pandemia y no les han pagado”.

Desde que inició la pandemia por Covid-19, 5 mil trabajadores que fueron despedidos pusieron su demanda laboral y está pendiente por resolverse porque las Juntas de Conciliación y Arbitraje y Juzgado están cerradas.

Añadió que se estima qué hay un promedio de 3 mil convenios de manera ilegal, donde a raíz de la pandemia y por el despido injustificado de trabajadores recibieron entre un 30 a un 50 por ciento de su liquidación.

Aseguró que esos convenios que hicieron los patrones son "nulos", pues la ley establece que el trabajador debe de ser liquidado al 100 por ciento y el empleado ante la necesidad acepto que le pagaran un 50, 40, 30 hasta un 20 por ciento.

“Estamos hablando de 2 mil a 3 mil convenios que se han hecho entre los patrones en contubernio con el gobierno del estado, a los trabajadores los están liquidando al 50 y algunos por la necesidad reciben hasta el 20 por ciento, el gobierno está confabulándose con el empresario y son convenios nulos”, insistió.

Añadió qué hay entre 15 mil a 18 mil asuntos qué están pendientes, entre denuncias y convenios que se han hecho de manera ilegal, y son asuntos que se tienen que tramitar ante la Junta de Conciliación y juzgados y no se han podido atender al estar paralizado todo en materia laboral.

Lamentó que en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje no hay recursos para aplicarse en la seguridad sanitaria, ni tecnología pues se ha pedido que las audiencias sean via zoom pero no tienen ni computadoras ni mucho menos internet.

Además, recordó que hace 15 días estuvieron una reunión con el secretario de gobierno, Florencio Salazar Adame, las presidentas de la junta de conciliación y arbitraje de Acapulco y el secretario del trabajo en el estado, Oscar Rangel Miravete, donde le presentaron un protocolo de cómo se deberían aperturar las juntas y es la fecha que no se tiene una respuesta.