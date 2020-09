Bloquean bulevar Vicente Guerrero en demanda de agua potable

Habitantes de la colonia Leyes de Reforma y aledañas, bloquearon el bulevar Vicente Guerrero para exigir la dotación de agua potable en este núcleo de la zona conurbada de Acapulco y la condonación de los recibos de cobro.

Alrededor de las 11:00 horas de este jueves, integrantes de varias familias decidieron externa su inconformidad, debido a que han buscado el diálogo con los representantes de la paramunicipal y no se resuelve el conflicto, debido a que en distintas ocasiones se quedan sin el vital líquido. Estado Guerrero no regresará a semáforo rojo: Héctor Astudillo

Los inconformes criticaron que la CAPAMA no esté coadyuvando en las medidas de prevención contra el Covid-19, ya que es de vital importancia contar con agua potable en los domicilios para los procesos de limpieza y desinfección de superficies y manos.

El gestor social Carlos Cienfuegos lamentó que el director de la comisión de agua potable y alcantarillado del Municipio de Acapulco sólo de largas a la solución de los problemas que enfrentan y lo culpo de los daños a terceros que están el bloqueo carretero.

"Aquí el único culpable es el director de la capama Quién no quiere hacer acto de presencia para solucionar el conflicto ya que nosotros lo hemos buscado y solamente vía telefónica nos dice que no hagamos bloqueo y tenemos la manifestación cosa que no vamos a hacer hasta el tener una solución a la surtimiento del agua potable", dijo.

#AlMomento 🔴 | Habitantes de la colonia Leyes de Reforma marchan por falta de agua sobre la carretera federal Acapulco-México pic.twitter.com/LZ15t5UThc — El Sol de Acapulco (@elsoldeAca) September 17, 2020

Trabajadores del volante se quejaron el bloqueo que llevan a cabo los colonos asegurando que pierden mucho dinero en estar detenidos durante la manifestación, además de que gastan mucha gasolina al Buscar calles alternas para tratar de circular, por lo que urgieron a las autoridades municipales que se hagan cargo del conflicto y den una solución inmediata.

Luego de casi dos horas de bloqueo de los carriles con sentido Vacacional-Cruces, los inconformes lograron un acuerdo vía telefónica con el director de la paramunicipal, quien se comprometió a atenderlos en una mesa de trabajo en los próximos días para revisar los casos.