Guerrero no regresará a semáforo rojo: Héctor Astudillo

Al descartar la posibilidad de regresar hasta el semáforo epidemiológico de color rojo debido al incremento de casos y alta concentración de personas en diversos lugares, el gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que habrá mayor rigurosidad a partir de la próxima semana en estos sitios donde, además, se tendrá una disminución en la capacidad del 10 al 20 por ciento.

Entrevistado luego de asistir como invitado a la toma de protesta del nuevo comandante de la Novena Región Militar, General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Eufemio Alberto Ibarra Flores, Astudillo Flores aseguró que las nuevas medidas aplicadas para disminuir el número de contagios de coronavirus “ha funcionado, va a seguir funcionando y vamos a reforzar el tema del mar”. Local Toma protesta nuevo comandante de la IX Región Militar de Guerrero

Precisó que en este punto, van a vigilar con mayor rigurosidad que los yates de recreo no vayan saturados de visitantes sin el uso de las medidas sanitarias correspondientes, así como la llegada de paseantes en autobuses donde se bajan de las unidades y no traen cubrebocas o alguna otra medida higiénica contra la pandemia, así como en los mercados además de los municipios de Tixtla y Ometepec donde han aumentado los contagios.

“Vamos a estar muy pendientes de estos lugares donde se reúnen varias personas para tratar enfrentar este tema relacionado con el Covid-19 que nos regresó de semáforo amarillo a semáforo naranja y a partir del próximo lunes habrá reducción del número de asistentes que pueda haber en a estos negocios”, dijo.

¿Existe el riesgo de que regresemos a semáforo rojo?

-El semáforo rojo entiendo que ya no existe, estamos en el semáforo más bajo y hay que trabajar con una gran determinación y convocar a todos, no dejare de hacerlo, en eso no hay que bajar los brazos, hay que insistir mucho en la colaboración de todas las autoridades, de las autoridades municipales, pero también de la sociedad en su conjunto, de los grupos organizados, de los grupos empresariales, de todos aquellos que tienen relación con restaurantes, hoteles, con lugares como mercados, comercios, pequeño, medianos, yo creo que no hay que dejar de insistir con ellos para convocar y hacerles sentir de que actuar colectivamente entorno a este problema que no ha desaparecido.