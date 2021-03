Maestros del SUSPEG instalan plantón en las oficinas de Sefina de Costa Azul

Maestros de la sección XIV del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) acordaron hacer un plantón de una hora en las oficinas de Finanzas de Costa Azul, sin bloquear la costera Miguel Alemán.

El líder sindical, Juan Alberto Rodríguez Rendón, después de tomar acuerdos con sus compañeros maestros, informó en conferencia de prensa que en cumplimiento al compromiso con el titular de Administración y Finanzas, Tulio Pérez Calvo, no iban a bloquear la costera y solo iban a realizar un plantón.

Esto, pese a que en la mesa de trabajo con el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Pérez Calvo y el dirigente estatal del SUSPEG, David Martínez Mastache, no hubo acuerdos en los puntos torales de sus demandas.

El secretario general de la sección XIV del SUSPEG, Rodríguez Rendón, explicó que quedó pendiente el descongelamiento de sus plazas, que solo en Acapulco son cien y cinco mil en todo el estado, además del pago del plan flexible que son 350 millones que no les han cubierto y solo han abonado 20 millones.

Por lo que acordaron que el próximo martes retomarán la lucha y se sumaran a la protesta de las otras secciones, para que se retome sus demandas y los pendientes que quedaron pendientes.

Rodríguez Rendón refirió, que no aceptaran más como interlocutor a Soto Díaz, porque no es una persona sensible y solo busca la confrontación, pero no van a ceder.