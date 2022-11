Maestros bloquean la carretera federal México-Acapulco

Personal docente de la zona escolar 32 sección 04, bloquean la carretera federal México-Acapulco, a la altura del retorno, para exigir que cesen las supuestas arbitrariedades de la delegada regional de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca, Marta del Rocío Carachure Bustos.

Este martes, maestros y personal de apoyo, se concentraron cerca del punto conocido como el retorno en la colonia Paso Limonero, para enseguida bloquear esa vía federal, provocando un severo congestionamiento vial.

Lee también: Parte CETEG en caravana a Palacio Nacional

Esta es la tercera vez que bloquean la carretera federal, pues apenas el jueves pasado la supervisora de esa zona escolar que tiene su sede en el poblado de La Venta, Dulce María de los Santos Ramírez, encabezó la protesta para exigir reconozca el derecho de escalafón en base a la antigüedad, tal y como lo marca la norma.

Como se recordará, hace dos semanas, maestros y padres de familia del jardín de niños "Francisco Lagos Cházaro", bloquearon la carretera federal e impusieron en la dirección a la maestra que ingresó en 2017, Noelia Vázquez Peñaloza cuando este derecho le corresponde a la profesora Lourdes Isabel Vázquez Astudillo.

Local Detectan cuadros gripales en escuelas públicas y privadas

Como continúan los desaciertos de la delegada Carachure Bustos, que afecta los derechos del personal docente de preescolar, exigen una pronta solución y piden la intervención del titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña.

También acusan al maestro Arnoldo Morán Aseguera, director general de Educación Inicial y Preescolar, de violar sistemáticamente los derechos de los trabajadores de la educación.

Los inconformes amenazan con no retirarse si no son atendidas sus demandas, en tanto que los automovilistas impotentes reclaman que se libere la carretera federal, al no poder avanzar ni retroceder.