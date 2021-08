Llaman empresarios a no pagar impuestos

El presidente de la Federación de Cámaras Empresariales en el estado (Fecanaco), Alejandro Martínez Sidney llamó al sector empresarial y a la sociedad a no pagar impuestos municipales porque no hay condiciones debido a que el ejercicio fiscal ya concluyó y hay riesgo de desvío de recursos ante los señalamientos de corrupción en el gobierno municipal.

En conferencia de prensa, donde también participaron el presidente de Canacintra capítulo Acapulco, Rodolfo Soberanis; el vicepresidente regional de la Concanaco-Servytur, Javier Saldivar y el presidente de la Canaco, Raúl Iracheta, Martínez Sidney recordó que ante una serie de denuncias que hizo el ex contralor municipal, Francisco Torres Valdez, por irregularidades financieras sólo prende “las alertas” de que en este momento no hay condiciones para pagar impuestos.

“Hay un serie de descuentos que están completamente fuera de contexto y que se pudiera prestar a que fuera una especie de artimaña para pagar impuestos a destiempo, vulgarmente como se dice el mes de Hidalgo y eso va afectar la reactivación económica y el desarrollo de la siguiente administración”, señaló.

Martínez Sidney, aseguró que dejarán de pagar las licencias de funcionamiento, el pago de referéndum, el impuesto predial, permisos, agua y otros trámites municipales.

Dijo que en estos momentos ya no son tiempos de recaudación sino de entregar la administración y permitir al próximo gobierno municipal un inicio de actividades con recursos aportados por la población para que ellos puedan empezar a detonar.

Pidió a la sociedad y a los empresarios adheridos a las diferentes cámaras y organizaciones de comerciantes a no pagar a esta administración “ni un sólo peso de impuesto”.

“Estamos convocando a que ya no se paguen impuestos en esta administración porque están señalados por actos de corrupción algunos funcionarios y pudiera ese dinero no llegar a donde debe de estar, por eso estamos pidiendo al público en general que ya no haga estos pagos porque puede ser que esas promociones, de descuentos, no sean válidas”, insistió.

Dijo que el ex contralor municipal está señalando a la Secretaría General y otras dependencias de desvío de recursos, por lo que es un riesgo total estar pagando los impuestos.

A su vez, el presidente de la Canacintra capítulo Acapulco, Rodolfo Soberanis, pidió transparencia en los recursos municipales y también se unió al llamado de no pagar impuestos y frenar el pago hasta que llegue la próxima administración.