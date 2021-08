Empresarios, hasta el "full" de adeudos por pandemia

Debido a la mala situación financiera que se ha registrado durante la pandemia por Covid-19, los empresarios de la industria turística de Acapulco enfrentan una crisis financiera y están hasta el "full" de deudas con proveedores y salarios de trabajadores.

El vicepresidente regional de Concanaco Servytur México de la zona sur del país, Javier Saldívar Rodríguez, dijo que el sindicato de trabajadores de México (CTM) ha apoyado al sector empresarial y ha aguantado el retraso de salario de trabajadores. Local Proponen empresarios pedir certificado de vacunación

“Los sindicatos nos han apoyado en todo pero llega un momento en que no le puedes decir al sindicato ya no tengo cómo pagar, ya estamos en en ese momento, no hay cómo pagar a los colaboradores, dejar de vender la bebida a las 18:00 horas atenta contra todo”.

Javier Saldívar, dijo que respetan las medidas sanitarias que sacaron con el semáforo rojo, pero no están de acuerdo con ellas. Confió que el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, atienda a un grupo de empresarios y llevar acabo una mesa de diálogo.

A su vez, el presidente de la Fecanaco, Alejandro Martínez Sidney, dijo que algunos empresarios han pedido que si no se obtiene una respuesta favorable a sus peticiones de ser flexibles, en cambiar los aforos y abrir algunos negocios, entonces subirían de tono y actuarían con otras estrategias de expresión, que sean más "bélicas", pero no quieren explotar en estos momentos.