Llama iglesia católica a contribuir al cuidado del medio ambiente

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente la iglesia católica de Acapulco llamó a la sociedad a contribuir al cuidado del medio ambiente y restaurar la naturaleza que se ha dañado.

El arzobispo de Acapulco Leopoldo González González durante su mensaje dominical a través de la página oficial de la arquidiócesis de Acapulco, urgió a la sociedad una ecología integral.

“La situación actual nos llama con urgencia a ser administradores responsables de la creación y a restaurar la naturaleza que hemos dañado y explotado durante demasiado tiempo”.

Explicó González González que el recuperar la naturaleza que se ha dañado significa, en primer lugar, recuperarse a uno mismo “si no cuidamos a los demás, no cuidamos la naturaleza, y si no cuidamos la naturaleza, dañamos a los demás”.

El arzobispo recomendó no comprar lo que no necesitemos; evitar lo más posible el uso de desechables en los encuentros familiares o sociales; servirse sólo alimento que se va a comer; separar en el hogar la basura orgánica de la inorgánica e invitó a los adolescentes y jóvenes que han sido confirmados a plantar un árbol.

Finalmente dijo que el cuidado que tenga cada persona construye el bien de todos. “Quienes creemos en Jesús tenemos claro que un día Dios Padre nos pedirá cuentas de la administración de los bienes que puso en nuestras manos y la creación es uno de esos bienes”, concluyó.