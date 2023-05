Llama dirigente del PRI municipal a la unidad para el proceso del 2024

El presidente del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sofío Ramírez Hernández, hizo un llamado a la unidad de todos los priistas para enfrentar el proceso electoral del 2024, y agregó que el ex gobernador Héctor Astudillo Flores, debe de considerar estar en las boletas para buscar un cargo de elección popular.

Lee también: Militante de Morena asume como comisionada del ITAIGro

Dijo que, en la democracia interna del PRI, son respetables las voces de todos, y al ex gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores le reconocemos su liderazgo a nivel nacional y estatal, por lo que consideró que es un activo que cuenta con el apoyo de los guerrerenses para participar en el proceso del 2024.

Estado Confirma Félix Salgado que sus hijas no serán candidatas

“Es uno de los activos muy importantes para el PRI, yo he refrendado siempre nuestro reconocimiento, y ahora hago el pronunciamiento de que esperamos ver al ex gobernador en las boletas rumbo al 2024 para participar en un cargo de elección popular”, expresó el dirigente priista en Acapulco.

Dijo que el no considerar por parte del ex gobernador participar en el proceso 2024, sería un despropósito en la vida política tanto del Partido Revolucionario Institucional como en la del propio ex mandatario de Guerrero.

Ramírez Hernández, manifestó que más allá de partidos político la ciudadanía debe de abrazar candidaturas que le aporten a México, esto debe de ser considerado para que Astudillo Flores, tome las voces de todos para que decida participar como candidato en el 2024.