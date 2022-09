Listos y en condiciones, 80% de hoteles en Acapulco

El 80 por ciento de los hoteles en Acapulco cuentan con cartas de empresas responsables emitidas como Protección Civil del Estado, aseguradoras y el Director Responsable de Obra (DRO) que garantizan que están en condiciones para poder operar.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Alejandro Domínguez, dijo que después del sismo del 7 de septiembre ocurrido hace un año, algunas hospederías repararon sus fisuras que sufrieron y otros hoteles aprovecharon para hacer remodelaciones y mantenimientos correctivos.

“Por el sismo del 7 de septiembre no hubo afectaciones estructurales y superficiales y prácticamente el 90 por ciento de los hoteles tuvieron cuarteaduras de menor grado y eso ya fueron reparados y si no se han reparado no les han dado esas cartas por parte de Protección Civil o de un Director Responsable de Obras para que estén operando los hoteles”, precisó.

Insiste que el 80 por ciento de los hoteles tienen cartas de Protección Civil y de empresas aseguradoras privadas donde ya consta que los hoteles están en óptimas condiciones para ser operativos.

Se está buscando que sea constante la revisión porque Acapulco está en una zona sísmica. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

Comentó que de los 60 hoteles que están dentro de AHETA, el 90 por ciento participó en el simulacro del 19 de septiembre y algunas hosterías hicieron una evacuación con una población entre colaboradores y huéspedes en seis minutos a pesar de que tenían una población de 600 personas.

Local Escasea mano de obra en la industria restaurantera

Reconoció que algunos hoteles tienen que trabajar más en la evacuación de personal y huéspedes para que sea en menos minutos.

El presidente de AHETA, dijo que están pidiendo que las estructuras estructurales sean cada 12 meses o cada 18 meses por la gente experta que es un DRO para que puedan revisar los hoteles.

Comentó que se está buscando que sea constante la revisión porque se está en una zona sísmica y constantemente se está teniendo movimiento.