Irresponsable, pronunciamiento de la alcaldesa de Acapulco: PRI

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió a la alcaldesa Abelina López Rodríguez a que pida disculpas al pueblo de Acapulco, por sus declaraciones irresponsables por alentar el desorden y la violencia, a la vez pedirá al Congreso de Guerrero le haga un exhorto y un extrañamiento público.

Así lo dio a conocer el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Acapulco, Sofío Ramírez Hernández, en referencia a la defensa que hizo López Rodríguez al actuar violento de los normalistas de Ayotzinapa y por declarar que el tráiler iba solo cuando se impactó contra un módulo turístico, en la caseta de peaje de Palo Blanco, el viernes pasado.

"Consideramos que la presidenta (municipal) Abelina debe pedir disculpas al pueblo de Acapulco por sus declaraciones irresponsables, por sus declaraciones fáciles de expresión, pero sin el análisis correspondiente sobre la conciencia que genera", dijo.

Insistió que, no se puede ser tan irresponsable porque no es una opinión que vaya a título personal sino que lleva la representación de un gobierno del municipio más importante del estado de Guerrero, con un impacto nacional e internacional.

El dirigente de los priistas porteños, Sofío Ramírez, sostuvo que los ciudadanos merecen respeto en términos de lo que hacen o dicen nuestros gobernantes, particularmente la presidenta Abelina que ha puesto a Acapulco en la opinión pública nacional e internacional, en el extremo de la burla, el sarcasmo y de historias de un gobierno de la 4Te que fueron buenos para prometer pero muy malos para gobernar.

Por lo que harán un pronunciamiento para exigir a la alcaldesa Abelina López Rodríguez pida una disculpa pública por sus declaraciones irresponsables porque solo alienta que se siga fomentando el caos y el desorden, además de solicitar al órgano electoral también le haga un exhorto respetuoso para que sea más prudente y responsable en sus expresiones.

También harán la misma petición a los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura local para que también se pronuncien en términos de las declaraciones que hizo la primer edil López Rodríguez, de que el tráiler iba solo, no llevaba conductor y que por lo tanto no hay delito que perseguir, por lo que como instancia de representación popular debe hacer el exhorto correspondiente a la presidenta municipal y evite hacer comentarios que no sólo confunden sino que promuevan el caos, el desorden y la falta de respeto a las instituciones.