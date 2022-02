Hay delincuentes infiltrados en Ayotzinapa, advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltradas en el movimiento” de Ayotzinapa y pidió a los jóvenes evitar la violencia.

En su conferencia mañanera, el presidente también lamentó que se haya lanzado un camión contra un grupo de policías y reconoció que pudo haber terminado en una tragedia.

El pasado viernes, normalistas de Ayotzinapa acudieron a tomar la caseta de Palo Blanco pese a que había policías estatales antimotines y elementos de la Guardia Nacional que tenían la indicación de evitar esa acción lo que derivó en un enfrentamiento con decenas de lesionados.

Lee también: Policía estatal y unidades especiales refuerzan vigilancia

López Obrador reprobó la toma de casetas y aseguró que “ya era un tema insoportable” y pidió a los normalistas deponer actitudes violentas.

“Por eso el llamado a los jóvenes, si toman la caseta porque les falta dinero, hay becas y claro que las merecen porque son estudiantes pobres, diálogo y que no se dejen manipular por nadie y menos por la delincuencia llamada organizada ni por la otra delincuencia de cuello blanco”, dijo.

“He dado la instrucción para que los reciban y que haya diálogo porque tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltradas en el movimiento, a lo mejor, ni ellos lo saben”, advirtió.

“Les pido a sus padres (de los normalistas) que nos ayuden, que estén pendientes de ellos, que hablen con ellos porque ese no es el camino, nosotros no somos represores, se tomó la decisión de que no se tomen las casetas porque ya era una situación insoportable”.

En su mensaje, López Obrador insistió en que los normalistas ya no deben realizar este tipo de acciones porque ponen en riesgo a gente inocente e incluso a ellos mismo.

Estado Antimotines montan vigilancia permanente en casetas

“Yo quiero hacer un llamado a los muchachos de la normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales, no es por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa”, recomendó el mandatario.

También pidió “que depongan esa actitud y que no le hagan el juego a la derecha, al conservadurismo porque los conservadores quisieran una desgracia para echarle la culpa a los jóvenes o que el gobierno los reprima”.

Finalmente, les dijo que “se puede luchar por los principios y los ideales, sin violencia”.