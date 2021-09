Inhabitables departamentos de la Unidad Vicente Guerrero 200

El riesgo de que se registre una tragedia en los edificios de la unidad habitacional Vicente Guerrero 200, ubicada en la zona Diamante de Acapulco está latente, luego de que el sismo de 7.1 grados con epicentro en Acapulco y que generado más de 259 réplicas, ha dejado inhabitables estos inmuebles.

Debido a las fisuras que ha ocasionado el sismo en los departamentos, así cómo daños en ventanales y afectación en la infraestructura del edificio, los propietarios han abandonado su vivienda y sólo regresaron durante el transcurso del día para rescatar documentos, ropa, y recoger los daños que dejó el sismo en el interior.

Lee también: Acuerda gobierno de Guerrero solicitar declaratoria de desastre

Otros condóminos han decidido quedarse en sus departamentos con el riesgo de sufrir alguna tragedia porque señalan que no tiene donde ir, pero por las noches señalaron que dormirán en el patio, sobre la avenida principal de la unidad o en el interior de sus vehículos.

Don Jorge, condómino de la unidad Vicente Guerrero, dijo que cada vez que tiembla , los habitantes salen corriendo y lamentablemente las autoridades de protección civil estatal y municipal sólo vienen, hacen sus dictámenes y no ayudan en solucionar los problemas que se presentan en los edificios.

“ pareciera que se necesita que haya una tragedia humana para que los gobiernos tanto federal, estatal y municipal asistan apoyar a los condóminos; estamos esperando que suceda lo que se dio en México donde se tuvieron que caer edificios y hubo pérdidas de vidas humanas para que el gobierno pudiera reparar los edificios”.

Dijo que los habitantes de la unidad habitacional Vicente Guerrero 200, piden a los tres niveles de gobierno que vengan y supervisen los edificios y emitan un dictamen porque hasta el momento no se ha presentado nadie.

“Hasta ahorita no ha venido ninguna autoridad, más bien pareciera que la gente está abandonando sus departamentos, porque no estamos seguros porque hay edificios que están inhabitables y el riesgo es bastante y no hay garantía para nuestros hijos, para nuestras familia”.

Dijo que con este sismo que se ha registrado y sus réplicas todo Acapulco no ha dormido y el riesgo es bastante y no hay garantías seguir viviendo en estos departamentos.

Comentó que algunas familias han buscado refugios y se han ido a dormir con familiares, mientras que otros duermen en la banqueta debido a que la autoridad de protección civil y el gobierno municipal no se ha preocupado por instalar un refugio temporal en la zona del Acapulco Diamante.

Durante un recorrido por la unidad habitacional se pudo observar que el edificio 26 se encuentra totalmente inhabitable, los vecinos abandonaron sus departamentos, debido al daño severo que sufrió en su infraestructura se encuentra en penumbras y aún con los escombros que cayeron al venirse abajo ventanales y balcones.

Mientras que otros edificios también sufrieron daños en las piletas, que abastece de agua a los departamentos y también se observaron fisuras en las esquinas de los edificios que ponen en riesgo la vida de las personas con un fuerte sismo mayor que el se registró la noche del miércoles.