Suspende IMSS servicios en la Subdelegación Acapulco y tienda

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero informó que se suspende hasta nuevo aviso los servicios que se realizan en la Subdelegación Acapulco y la Tienda IMSS-SNTSS, debido a los daños estructurales que presentan sus inmuebles.

Señaló en las oficinas que integran el complejo delegacional –Centro de Seguridad Social, Finanzas, Informática, Competitividad, Atención al Derechohabiente, Servicios Jurídicos y Comunicación Social-, las Brigadas de Protección Civil determinaron que pueden seguir operando con normalidad, ya que sólo se detectó el levantamiento de acabados, desprendimientos de aplanados, fisuras en juntas constructivas, y estás se evaluarán por un Director Responsable de Obra.

La titular del IMSS en Guerrero, doctora Josefina Estrada Martínez junto con la secretaria de la Sección XVII del SNTSS Rosebel Solís Sánchez, recorrieron el complejo delegacional y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 9, en donde hablaron con el personal y otorgaron apoyo emocional y exhortaron a la disposición de los servicios a la población usuaria.

Se informó que se continúan otorgando de manera normal sus servicios en las UMF: No. 5 de Taxco, No. 4 de Iguala, No. 8 de Zihuatanejo, No. 2, 28 y 29 de Acapulco, así como la UMF No. 19 de Altamirano.

Sin embargo, las UMF No. 9 y 26 de Acapulco se encuentran siniestradas; no obstante la UMF No. 9 habilitó dos camillas para atención médica continua, un área para consulta familiar y el módulo de atención para enfermedades respiratorias, ubicados en la parte de estacionamiento de la unidad.

En tanto, la UMF No. 26 en un área externa a su inmueble habilitó un área para consulta médica continúa con cuatro camillas, tres consultorios de medicina familiar, uno de ellos exclusivo para atención de pacientes con sospecha de Covid-19, además de un módulo PrevenIMSS.

Se invitó a los usuarios con trámites administrativos pendientes de realizarlos en la subdelegación Acapulco y en la plataforma: https://www.imss.gob.mx/imssdigital en donde pueden realizarse más del 90 por ciento de los trámites que se realizan en la Subdelegación.

La titular del Instituto en Guerrero informó que las Subdelegaciones de Iguala, Chilpancingo y Zihuatanejo operan de manera normal.