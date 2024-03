Hoteleros rechazan al turismo del Camarena en Acapulco

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA) Alejandro Domínguez, dijo que el turismo del Camarena, no debe de venir al puerto de Acapulco, porque es un sector que no genera derrama económica.

Señaló que como empresarios, seguirán pugnando porque las autoridades de gobierno, no permitan la instalación de casas de campaña en las distintas playas del puerto.

Dijo que ya hablaron con las autoridades, para que no sigan permitiendo la llegada de este tipo de personas a las playas, porque no dejan nada de beneficio para el puerto y el sector empresarial.

“Definitivamente es algo que no aceptamos, es algo que no debe de ser, no podemos atentar contra la imagen de un destino como Acapulco, no generan derrama al contrario generan perdidas”, dijo el también empresario de la industria sin chimeneas.

El presidente de AHETA, insistió que es un turismo que no debe de venir al puerto de Acapulco, porque no tienen ningún lugar ni Iraq hacer sus necesidades fisiológicas, además de no generar derrama al puerto.

Un día antes, la alcaldesa Abelina López Rodríguez, afirmó que en estas vacaciones es de Semana Santa, no habría permiso para que turistas, pudieran hacer uso del hotel Camarena, debido a que es otra la situación que ya se vive en el puerto luego del paso del huracán Otis.

De acuerdo a las autoridades, en este período de vacaciones de Semana Santa, en Acapulco se espera la llegada de 140 mil turistas, para un total de ocho mil 300 habitantes disponibles en las tres zonas Dorada, Tradicional y Diamante.

La derrama económica para este puerto por las dos semanas de vacaciones, será de 1 mil 739 millones de pesos, de los cuales según el presidente de AHETA, los visitantes del Camarena, no generan nada.