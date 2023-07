Hospital del ISSSTE debe considerar inversión externa en Acapulco

La alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez, afirmó que la construcción del nuevo hospital del ISSSTE en las instalaciones del Centro Internacional Acapulco (CIA), debe de contemplar una inversión económica por parte de la federación para realizar obras externas en la zona de la costera Miguel Alemán.

Precisó que Acapulco, requiere de una inversión superior a los 500 millones de pesos para terminar en un cien por ciento el cambio de toda la tubería que se tiene funcionando desde hace más de 74 años.

En entrevista luego de asistir a la jornada de esterilización de perros y gatos en la colonia Emiliano Zapata, la presidenta manifestó que la federación tiene el proyecto del ISSSTE realizado, pero se debe de contemplar invertir en lo que falta la rehabilitación del colector pluvial en la zona turística, la sustitución de la vieja tubería de distribución de agua potable, estacionamiento y el comercio informal.

“Yo he entendido, que gobernar no es ocurrencia, no es decir ahorita una cosa y mañana sacó otra cosa, y luego a ver qué otra cosa invento, gobernar es tener responsabilidad, hacer compromisos y estos el municipio, lo ha asumido con responsabilidad, en todo lo que nosotros nos hemos comprometido el dinero está ahí”, precisó la primera edil de la ciudad.

Dijo que todo lo que va en torno al nuevo hospital en el CIA, se deberá de considerar el cambio de toda la tubería porque no será suficiente la que se tiene para todo el volumen de personas que van a estar en ese lugar, además de una inversión de por lo menos 50 millones de pesos para poder tener el suministro de agua potable del acueducto Lomas de Chapultepec.

Indicó que con la obra del nuevo hospital del ISSSTE, Acapulco y el estado de Guerrero, requiere del respaldo total de la federación, debido a la gran cantidad de recursos económicos que se necesitan para terminar los trabajos de rehabilitación de colectores como Caleta, y la planta tratadora de aguas blancas donde se estaría descargando las aguas residuales del nuevo nosocomio.

Agregó que la federación no deberá de dejar pasar por alto durante la construcción del nuevo hospital del ISSSTE, que tendrán que cambiar en su totalidad toda la tubería que se encuentra alrededor del Centro de Convenciones.

“Que nos ayuden a invertir más de 70 millones de pesos para rehabilitar al cien por ciento, la planta de tratamiento de Aguas Blancas, que nos ayuden para que tengamos al cien por ciento lo que es el colector Caleta y Farallón, porque lo que entiendo que el proyecto es conjunto, además de una vía alterna que está en Chinameca, además del cero ambulantaje en la zona y también se tiene que pensar en un estacionamiento”, expresó.

Por otro lado, al referirse al tema de la campaña de esterilización de perros y gatos en la ciudad, la presidenta dijo que la creación de albergue no es la solución para acabar con el problema de animales en situación de calle.

Indicó que para el problema lo que se debe de hacer es intensificar las jornadas de esterilización, con una mayor inversión económica para poder enfrentar este tema de salud que no solo es del gobierno, sino de todos los ciudadanos que tienen alguna mascota.

Informó que, para el próximo año, su gobierno va a triplicar a cinco millones de pesos el presupuesto económico para que todo el 2024, se estén realizando las jornadas de esterilización de perros y gatos.