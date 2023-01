Hidrantes en Costera, inservibles para emergencias

La falta de un trabajo de mantenimiento que por más de diez años no se ha realizado mantiene en condiciones deplorables el 50 por ciento de los hidrantes que se encuentran instalados en varios puntos de la costera Miguel Alemán.

De acuerdo al registro oficial que tiene el departamento de Bomberos en Acapulco, en la costera Miguel Alemán se tienen un total de 12 hidrantes, de los cuales seis de éstos no tienen funcionalidad para suministrar el vital líquido en caso de una emergencia que se presente en la zona turística del puerto.

“La semana pasada hicimos un censo y se está haciendo un diagnóstico de los hidrantes, sólo seis están funcionando de un total de 12 que hay en toda la Costera, seis más no funcionan no sirven por la falta de manteamiento que no se les ha dado desde hace más de diez años, pero vamos a trabajar para ponerlos en funcionamiento por la importancia que estos tienen en esa parte de la ciudad”, dijo Raúl Noyola Rocha, encargado de despacho de Bomberos.

La mayoría están pintarrajeados./ Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Señaló que una vez que se tiene el diagnóstico de los 12 hidrantes ubicados en la zona turística, vamos a dialogar con el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (CAPAMA) para que se busque la forma de rehabilitar las redes de abastecimiento de estos sistemas que se requieren para enfrentar alguna emergencia.

Insistió que los hidrantes que están en lugares estratégicos sobre la costera Miguel Alemán tienen más de diez años que no se les ha dado un mantenimiento adecuado con el que evitará que quedaran en el olvido total y en un estado deplorables cuando deberían haber sido prioridad.

Noyola Rocha, agregó que en estos momentos elementos de Bomberos realizan cada quince días una revisión a los seis hidrantes que aún con el paso de los años y la falta de mantenimiento se encuentran en buen estado sobre la Costera, sin embargo, si es necesario -dijo- destinarles un poco de más atención para rehabilitarlos.

Tienen más de diez años que no se les ha dado un mantenimiento adecuado./ Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Los 12 hidrantes en la zona turística de Acapulco entre éstos los seis inservibles según el propio encargado del cuerpo de Bomberos, se ubican desde la zona de La Base Naval, hasta la parte de la Vía Rápida.

Los hidrantes son suministrados a través de la red de distribución que se tiene en toda la costera Miguel Alemán y también sufren de un desabasto cuando se afecta el suministro del vital líquido.