Halagos y críticas recibe anuncio de película de Félix

El anuncio del regreso a la pantalla grande del senador con licencia Félix Salgado Macedonio publicado en sus redes sociales, generó críticas, comentarios de respaldo y otros de irritación entre los seguidores guerrerense.

En su página de Facebook, el padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, difundió que retorna a la pantalla grande con la película “Tétano”, nombre de su viejo automóvil Mustang el cuál será el estelar, además de ser una producción clasificación A, para niños.

En la publicación que tuvo más de 3 mil ochenta y tres reacciones y 70 personas la compartieron, causó más de 266 opiniones en su mayoría de felicitaciones y deseándole éxito en el filme.

Algunos de los comentarios, fueron de quienes estuvieron en la campaña pasada al gobierno del estado y ahora son funcionarios estatales que van de sub directores hasta jefes de área.

Lee también: Ojalá que filme de Félix dé proyección al estado: PRD

Pero otros de los que más destacaron fue el del acapulqueño altruista Gustavo Téliz Hernández quien criticó a Salgado Macedonio preguntando “si no tiene otra cosa más importante qué hacer”.

Otra fue Elisa Lozada, quien también mostró su desagrado al comentar “Que no manche, póngase a trabajar para el pueblo deje de andar haciendo ridiculez”, así como “con estas propuestas tan interesantes, claro que Guerrero, saldrá adelante”.

Frases como “hay toro”, así como alagar al vehículo y pedir al senador que les avise de la película ya que salga y bromas “si ocupa extras les avise, y “se nos viene la nueva versión de Herbie a toda marcha”, fueron de las que más resaltaron en el post de Félix Salgado.

Dentro de los más de 3 mil reacciones en su anuncio del regreso a la pantalla grande se contabilizaron 2751 likes, 292 me encanta, 19 me importa, 1 enojo, 16 me divierte y 5 personas reaccionaron sorprendidos.

Sin embargo, ante dicha foto posteada del senador con licencia al lado del viejo automóvil llamado “Tétano”, acompañado de un niño, dejó en duda a cientos de seguidores si el anuncio es verdadero o es únicamente parte de la picardía que caracteriza al oriundo de Las Querendas.