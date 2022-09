Habrá más cambios en el Ayuntamiento: Abelina

Luego de los dos nuevos nombramientos en la Secretaría General de Gobierno y en Administración y Finanzas, la alcaldesa Abelina López Rodríguez aseguró que seguirán los cambios de funcionarios bajo un proceso de análisis y valoración del trabajo realizado en el primer año de gobierno.

En entrevista al concluir la octava sesión extraordinaria de cabildo, la presidenta dijo que su administración requiere de dinamismo, por lo que será en base al resultado de la valoración como se tomen las decisiones.

"Se está haciendo un análisis de cada una de las áreas, para saber cuál sí ha dado resultados y cuál no, porque ustedes saben, yo, como representante del pueblo la sociedad me exige que demos resultados en cada una de las áreas, con la valoración, se tomarán decisiones", aseguró.

Lee también: Si Taja hubiera ganado, a puro robar: Abelina López

Dijo que la ex secretaria general del ayuntamiento, Irma Graciela Lee, no sale de la administración ya que será designada en la Secretaría Técnica del Ayuntamiento, mientras que el ex secretario de Administración y Finanzas, Erick Manuel Aranda Hernández, será nombrado asesor financiero de Presidencia.

López Rodríguez, manifestó que en los cambios hay una mayor fortaleza para consolidar una administración más dinámica debido a que el tiempo es muy corto.

Local Regidores aprueban nombramientos en el Ayuntamiento

Por otro lado, informó que ya está todo listo para rendir su primer informe de gobierno el próximo miércoles 14 de septiembre en la calle Urdaneta, "donde nadie me va a cobrar ningún peso, yo no me voy a encerrar en un salón pagando 10 millones de pesos".

Dijo que es oportuno cuidar las finanzas del municipio, porque el dinero es del pueblo y no de la presidenta.

Informó que será el próximo 14 de septiembre a las 05:00 de la tarde la rendición del primer informe al cabildo y a los ciudadanos.