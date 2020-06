Habitantes del barrio de La Fábrica demandan apoyos alimentarios

Habitantes del barrio de La Fabrica, protestaron en la entrada principal al asentamiento, para denunciar que personas ajenas a ese lugar se hicieron pasar por habitantes de este para recibir apoyos alimentarios por parte del DIF Acapulco.

Desde las 11:00 horas de la mañana, un grupo de mujeres y hombres salieron a la calle 16 de Septiembre, justo en la entrada principal del barrio donde se concentraron de manera pacífica y sin afectar la circulación de vehículos del transporte público y privado.

En declaraciones, el ciudadano Javier Jaimes Pérez, aseguró que el pasado domingo representantes de una asociación civil que aglutina a personas de la comunidad LGBTTI, quienes se hicieron pasar por habitantes de La Fabrica para recibir despensas por parte de la autoridad municipal en la cancha del asentamiento, situación que molestó a los vecinos que se encuentran "paniqueados por tanta muerte" que ha habido como consecuencia del Covid-19 en el lugar.

"Fue un mal entendido, arribaron al parque gente ajena del barrio y ya no vamos a permitir que el parque sea punto de entrega de recursos, porque no piden permiso y no más se meten, el parque no es público ni del municipio, el parque es del histórico barrio de la Fábrica", dijo.

Jaimes Pérez destacó que la situación ya fue expuesta a la autoridad municipal, por lo que se acordó la entrega del mencionado insumo directamente en las casas de los ciudadanos para el próximo jueves por la mañana, con el cual tratarán de hacer frente al duro golpe económico que representa el nuevo coronavirus en este lugar.